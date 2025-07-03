Мальчика, которого кинули на пол в "Шереметьево", перевели в общее отделение

Мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту "Шереметьево", переведен из реанимации в общее отделение центра им. Рошаля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев своем Telegram-канале.

Ребенок уже понимает речь, контактирует с мамой и постепенно отходит от зондового питания. Он может присаживаться с поддержкой, сообщил Воробьев.

Сейчас врачи продолжают проводить плановую терапию для восстановления мальчика. Напомним, у него были сломаны позвоночник и череп.

Напомним, 23 июня 31-летний гражданин Белоруссии, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии и введен в кому. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Как сообщил Следственный комитет РФ, объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог.