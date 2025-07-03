03 Июля 2025
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Образование Омская область
Фото: t.me/Omsk_region_First

Омский район в числе победителей Всероссийского конкурса "Конкурс Первичек"

Дружинская школа Омского района вошла в список победителей Всероссийского конкурса. Это стало известно в результате подведения итогов второго сезона Конкурса первичек "Движения Первых". Накануне был опубликован протокол заседания организационного комитета по подготовке и проведению конкурса лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых".

Теперь 300 000 рублей "Движение Первых" передаст в бюджет МБОУ "Дружинская СОШ" Омского муниципального района.

"Благодаря директору школы Соколовой Е.А., учителям Бушуевой Е.А., Дудко Н.И., Янчишиной Ю.В., Новикову М.С., родителям, обучающимся, местному отделению "Движения Первых" Омского района в бюджет муниципалитета поступит весомый транш на реализацию учебно-воспитательных инициатив", - сообщается в телеграмм-канале первичного отделения Омского района.

(2025)|Фото: t.me/Omsk_region_First

Всего по итогам конкурса 2000 команд детей и взрослых получат прямую поддержку в регионах на общую сумму в 475 миллионов рублей.

Конкурс первичных отделений всероссийского движения наглядно демонстрирует, что это отличная возможность поддержать регулярную полезную деятельность ребят даже в самом удалённом уголке страны.

Теги: движение первых, конкурс первичек, омский район, дружинская школа


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