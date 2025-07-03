"Матерям-героиням" с 2026 года будут выплачивать надбавку в 36 тысяч рублей

С 2026 года в России обладательницам звания "Мать-героиня" будут выплачивать надбавку – 36 тыс. руб. в месяц, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.

В правительственном законопроекте предусмотрены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.

"В то же время многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тыс. рублей. Оформить ее можно будет на портале Госуслуг", - рассказал о монетизации льгот премьер.

"Кроме того, каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. руб.", - добавил Мишустин. Эта выплата будет ежегодно индексироваться.