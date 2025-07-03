Азербайджан разрешил консулам доступ к арестованным россиянам

Консульский доступ к россиянам, задержанным в Азербайджане, предоставлен, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России", - цитирует ее ТАСС.

За последние дни в Баку были задержаны несколько россиян, в том числе сотрудники агентства "Sputnik Азербайджан". По словам Захаровой, российская сторона запросила возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства РФ в Азербайджане. Однако доступ к россиянам предоставлен не был. МИД Азербайджана ответил, что все действия с задержанными проводятся в рамках законодательства.