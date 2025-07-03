Сургутянин вклеил свою фотографию в чужие паспорта для сдачи экзаменов на водительские права

Сургутянин вклеил свою фотографию в чужие паспорта для сдачи экзаменов на водительские права, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

59-летнему мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России. Противоправная деятельность сургутянина была пресечена сотрудниками Госавтоинспекции Нефтеюганска в декабре прошлого года. Фигурант обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение по вопросу сдачи теоретического экзамена на знание ПДД. Мужчина попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией. Однако инспекторы распознали обман.

Расследованием всех обстоятельств совершенного преступления занялись дознаватели нефтеюганской полиции. Они выяснили, что настоящий владелец документа – 54-летний житель Сургутского района – в 2021 году был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. После окончания срока лишения он обратился к своему знакомому с просьбой найти человека, который смог бы сдать экзамен за него. Для этой цели посредник и подыскал фигуранта. По версии дознавателей, обвиняемый, получив чужой паспорт, вклеил туда свое фото, после чего предоставил подложный документ госавтоинспекторам.

Кроме того, как установили полицейские, в ноябре 2024 года злоумышленник аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Однако афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.