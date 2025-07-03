Минобороны: Замглавкома ВМФ погиб во время боевой работы в курском приграничье

Минобороны России подтвердило гибель замглавкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова.

Герой России погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Память погибшего замглавкома ВМФ России будет увековечена в Курской области, за которую он отдал жизнь, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Он напомнил, что Гудков - бывший командир 155-й Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

"155-ая бригада для Курской области стала особенной, написал Хинштейн в своем Telegram-канале. - Морпехи при освобождении Курской земли демонстрировали беспримерный героизм, рискуя собой и тесня врага к границам". В феврале решением президента бригаде было присвоено почетное наименование «Курская».