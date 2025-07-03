Трамп решил сократить финансирование двух общественных вещательных компаний

Это Эн-пи-ар (National Public Radio, NPR) и Пи-би-эс (Public Broadcasting Service, PBS). Общая сумма финансирования, которое предлагается отменить, составляет $9,4 млрд. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс запрос. Речь в нём идёт об аннулировании государственных расходов на иностранную помощь и финансирование двух общественных вещательных компаний.



