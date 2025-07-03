Пермяк от лица военнослужащего выманил у многодетной матери деньги

Неоднократно судимый пермяк обманул сестру военнослужащего, находящегося в зоне проведения СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Пермяк зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте" от лица брата своей знакомой и написав ей, попросил перевести 10 тысяч рублей, на указанный им номер. Поверив в это, не заметив подвоха, она перевела денежные средства, которые подсудимый позднее потратил на личные нужды. Обман вскрылся, когда брат позвонил своей сестре и сказал, что никакие сообщения не писал и денег не просил.

Женщина является многодетной матерью и переведенная сумма для нее - значительный ущерб. Женщина обратилась в суд.

Дзержинский районный суд Перми признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в ИК строгого режима.

В прошлый четверг, рассматривая дело в апелляционном порядке, судебная коллегия Пермского краевого суда нашла правильными выводы суда первой инстанции и оставила приговор без изменения, жалобу адвоката – без удовлетворения.