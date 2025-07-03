"Автомобилист" начнет новый чемпионат КХЛ тремя выездными матчами

Екатеринбургский "Автомобилист" стартует в новом регулярном чемпионате КХЛ сразу тремя выездными матчами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, хоккеисты Николая Заварухина открывают сезон-2025/26 в Тольятти с "Ладой" – игра состоится 8 сентября. Далее, 10 сентября, "Автомобилист" в Казани сыграет с местным "Ак Барсом". Закончится первое выездное турне 12 сентября встречей в Уфе против "Салавата Юлаева".

Первый матч в Екатеринбурге уральцы проведут 15 сентября. Соперником станет все тот же "Салават Юлаев".

Полный календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 будет опубликован завтра, 4 июля.

Напомним, что в прошлом сезоне "Автомобилист" выбыл из Кубка Гагарина, уступив в решающем матче серии с "Ак Барсом". У екатеринбуржцев были большие вопросы по судейству в той игре. В клубе назвали итоги сезона неудовлетворительными.