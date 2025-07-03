По программе "Семья - оплот Русского Севера" многодетным семьям Вологодчины доступен региональный маткапитал

Значимая мера социальной поддержки действует в регионе благодаря демографической программе Губернатора Вологодской области «Семья – оплот Русского Севера». Прием заявлений на ее предоставление стартовал уже 1 июля.

«Открыли прием документов на единовременную выплату в 150 тысяч рублей для многодетных семей Вологодчины. Региональный маткапитал предоставляем тем семьям, в которых с 1 января прошлого года родился четвертый или последующий ребенок. Ранее такая мера соцподдержки назначалась только один раз – за третьего ребенка. Поддерживаем семьи и создаем комфортные условия для рождения детей, растущих в любви и заботе. Это наш стратегический приоритет по выходу из демографического кризиса», – сказал Георгий Филимонов.

Заявление о назначении единовременной выплаты можно подать в электронном формате на портале «Госуслуги», выбрав услугу «региональный маткапитал». Все необходимые данные Центр социальных выплат получит автоматически, без участия заявителя.

При возникновении вопросов можно обратиться по телефону контакт-центра: 8-8172-23-99-70 или по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы. Также консультации оказывают в филиалах Центра соцвыплат – они есть в каждом муниципальном образовании региона.

Также по Губернаторской программе «Семья – оплот Русского Севера» многодетным семьям предоставляют выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, а молодым родителям в возрасте до 35 лет – до 20 тысяч рублей в месяц на аренду жилья. Вологжанкам, родившим первенца в возрасте до 25 лет, единовременно положено 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысячи рублей в год.

Для молодых семей Вологодской области, где родится третий или последующий ребенок, с 2025 года единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по новому национальному проекту «Семья», который инициировал Президент. Заявление на эту выплату также доступно на портале «Госуслуги.