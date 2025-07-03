Причиной ДТП, в котором погиб футболист Диогу Жота, стало лопнувшее колесо

Стала известна причина ДТП, в котором скончался футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота.

У Lamborghini футболиста лопнуло колесо, из-за этого автомобиль на большой скорости вылетел в кювет и загорелся. Вместе с Жотой погиб его брат Андрэ Силва.

Федерация футбола Португалии сообщила в соцсетях: "Федерация уже обратилась к UEFA с просьбой почтить его память в этот четверг перед матчем нашей сборной против Испании на женском чемпионате Европы".

Полтора месяца назад 28-летний Жота стал чемпионом Англии, затем выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии, а 22 июня женился.