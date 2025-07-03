"Случайно нажал кнопочку": вице-премьер Хуснуллин записал кружок в Telegram

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин случайно опубликовал в своем Telegram-канале фото и кружок из служебного автомобиля. Удалять контент он не стал и буквально за несколько минут собрал сотню лайков и тысячу просмотров.

"Добрый день, дорогие подписчики! Еду сейчас в машине с семинара-совещания "Сенежа". Просматривал свой Telegram-канал, случайно нажал кнопочку, вышла первая картинка. Но решил, что раз уж я уже вышел в эфир, пожелать всем доброго дня, предстоящих выходных и всего доброго", - говорит Хуснуллин в видеосообщении.