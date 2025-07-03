"Турпром": Российские туристы массово отказываются от поездок в Азербайджан

Российские туристы стали массово отказываться от туристических поездок в Азербайджан. Это произошло после предостережений МИД РФ на фоне необоснованных задержаний наших сограждан в этой стране, пишет портал "Турпром".

Отмечается, что под удар попадает туристическая отрасль всего Закавказья, так как многие россияне использовали Азербайджан в качестве транзита до Армении и Грузии.

2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянам следует учитывать «текущую обстановку», если они хотят посетить Азербайджан, и "тщательно взвешивать все риски".

Ранее сообщалось, что в посольство России в Азербайджане поступило множество обращений от российских граждан, которые заявили о визитах людей в штатском и проверках документов. Некоторые обратившиеся жаловались на физическое насилие по отношению к ним и членам их семей.

Напомним, в Баку после обострения российско-азербайджанских отношений были задержаны несколько россиян, в том числе сотрудники агентства "Sputnik Азербайджан". В МИД РФ заявили, что Азербайджан пока не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, в том числе и журналистов.