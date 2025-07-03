03 Июля 2025
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Политика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

В Оренбурге новый врио главы города - Евгений Солнцев подписал указ о назначении

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев в соответствии с частью 22 статьи 19, частью 16 статьи 21 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» подписал указ, согласно которому назначил Альберта Юмадилова на должность временно исполняющего полномочия главы города Оренбурга.

Также 3 июля состоялась личная встреча Евгения Солнцева и Альберта Юмадилова.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Альберт Юмадилов окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Трудовую карьеру начинал в органах местного самоуправления - был специалистом в сфере городского хозяйства по вопросам благоустройства и ЖКХ, затем работал на посту главы управы района Печатники. С 2019 по 2025 год занимал пост первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Альберт Юмадилов награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2024 од), Благодарностью Президента Российской Федерации (2022 год), Благодарностью мэра города Москвы (2022 год).

"Неоднократно говорил, что нашему областному центру нужен хозяин, который возьмет на себя ответственность за порядок в Оренбурге – по всем направлениям. Сможет не только разобраться с текущими вопросами, но и работать на перспективу, на развитие", - отметил Евгений Солнцев.

И добавил, что он поставил соответствующие задачи Альберту Юмадилову.

"Запросы у жителей города простые и справедливые. Рассчитываю на эффективность и конкретные результаты", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Сергей Салмин, который был главой города Оренбурга до сегодня, досрочно прекратил полномочия в связи с отставкой по собственному желанию.

(2025)|Фото: t.me/Salminnaprjamuju

3 июля депутаты Горсовета Оренбурга одобрили заявление на увольнение мэра Сергея Салмина. Последние полгода он находится в зоне СВО в качестве командира группы БПЛА в добровольческом отряде «Барс-3 — Родина» с позывным "Самбист".

Глава города Оренбурга будет избран решением городского Совета депутатов из кандидатур, предложенных главой региона.

Теги: евгений солнцев, альберт юмадилов, глава оренбурга, сергей салмин


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