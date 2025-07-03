Екатеринбургский суд отправил в СИЗО главу учебного центра МЧС в УрФО

Главу ФГКУ "Уральский учебный спасательный центр МЧС России" полковника Андрея Скульдицкого отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Решение вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

Как сообщает пресс-служба суда, ходатайство следователя было удовлетворено. Под стражей Скульдицкий пробудет до 29 августа.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы, полковника задержали накануне в Озерске Челябинской области. По версии следствия, с 2022 года по март 2024-го Скульдицкий заставлял своих подчиненных и военнослужащих-контрактников проводить строительные работы на личном участке. За это ему уже предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Помимо этого, Скульдицкого проверяют на причастность к другим преступлениях по той же статье. По ним ранее были задержаны его подчиненные - подполковники Сергей Горынин и Арсен Курбанов. Обоих еще в начале июня отправили под стражу до 24 августа.