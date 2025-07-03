В Совете Федерации предложили создать паспорта репродуктивного здоровья

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила на пленарном заседании Совета Федерации о необходимости уделить особое внимание идее создания в регионах паспортов репродуктивного здоровья граждан.

Подробностей она не сообщила, но сказала, что недавно прошло выездное заседание экспертного совета при Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, и там обсуждалась идея создания такого паспорта. Все эксперты ее поддержали. Известно только о предполагаемой синхронизации всех существующих информационных систем в режиме одного окна. Что это даст демографии, неясно. Пилотными регионами в реализации этого проекта готовы стать Нижегородская область и Башкирия.

Паспорта репродуктивного здоровья предлагала создать Общественная палата РФ еще в 2016 году.

