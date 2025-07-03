Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота вместе с братом погиб в автокатастрофе

Футболист английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе.

Об инциденте сообщило испанское издание "Marca". По их информации, ДТП произошло сегодня утром в провинции Самора на северо‑западе Испании. В машине Жота был вместе со своим братом Андре, также футболистом. Автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. Выбраться из неё футболисты не смогли.

Всего 10 дней назад, в конце июня, 28-летний Диогу Жота женился на своей возлюбленной Руте Кардозо, с которой они вместе учились в одной школе и встречались более 10 лет. У пары трое детей.

В составе "Ливерпуля" Жота стал чемпионом Англии в минувшем сезоне, еще за "мерсисайдцев" он выигрывал Кубок страны, а также дважды Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии Диогу дважды становился победителем Лиги наций UEFA.