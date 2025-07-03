В Ростовской области ограничат мобильный интернет

В Ростовской области власти будут ограничивать работу мобильного интернета из-за роста атак беспилотников, решение принято на совещании регионального оперативного штаба.

"Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой — вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет", - заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

СМИ сообщили, что Слюсарь предложил проработать внедрение технологии Wi- MAX (позволит использовать мобильные модемы), а также подсоединить банкоматы и платежные терминалы к проводной связи.