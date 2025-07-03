На Урале осужден водитель автопоезда из Удмуртии, погубивший в ДТП двух человек

На Среднем Урале осужден водитель автопоезда. Он признан виновником ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Удмуртии. Как показало расследование, в ноябре 2024 года он управлял автопоездом на трассе "Нижние Серги – Михайловск – Арти" и выехал на встречную полосу. Там поезд столкнулся с двигавшимся по своей полосе автомобилем "Ниссан". В результате водитель и пассажир легкового авто погибли на месте.

Артинский районный суд назначил виновнику аварии 3 года колонии-поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года.

Как добавили в прокуратуре, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.