Робот-диагност проверяет теплосети Екатеринбурга

3 июля на улице Уральской специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) провели внутритрубную диагностику магистрального трубопровода с помощью телеуправляемого роботизированного диагностического комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Разработка - полностью отечественная, на вооружении у ЕТК находится с 2017 года. Как пояснил начальник службы диагностики "ЕТК" Юрий Донин, ранее компания прибегала к услугам подрядной организации. С 2020 года энергетики приобрели установку и проводят диагностику самостоятельно.

Робот-диагност оснащен системой магнитного сканирования, скорость перемещения внутри трубы составляет до 40 метров в час. По оценкам специалистов для обследования участка, длинной 100 метров, роботу потребуется около четырех-пяти часов. Точность исследования очень высокая, а его результаты позволяют оценить запас прочности трубопровода и выбрать необходимый метод ремонта проблемного участка.





"Метод называется - методом переменного намагничивания. Или магнитный метод. Его основной плюс заключается в том, что робот точно показывает место потенциального дефекта, его расположение в трубе и остаточную толщину стенки металла. При обнаружении слабых мест, не нужно полностью вскрывать трубопровод: можно вести работы точечно", - пояснил Юрий Донин.

Отметим, что магнитный метод диагностики не универсальный - использовать робота повсеместно не получится, поскольку он работает только на больших трубопроводах, а диаметр труб разный - от 50 мм до 1400 мм, и может передвигаться только «по прямой».





"Робот не отменяет другие виды испытаний, он их хорошо дополняет", - заметил Юрий Донин.

Диагносты действуют в режиме онлайн-контроля, в рамках которого программа не только определяет места повреждений, но и дает заключение о критичности дефекта и сроке дальнейшей эксплуатации трубы. Управление механизмом ведется с помощью специальных датчиков: картинка, "увиденная" дефектоскопом выводится на экран монитора и анализируется диагностами.





"Робот загружается в диагностируемый участок трубы и, двигаясь внутри, фиксирует: фактическое состояние трубопровода, остаточную толщину металла, зоны коррозии, другие эксплуатационные дефекты. Агрегат передает все данные на мой компьютер в реальном времени. Полученные данные позволяют формировать подробный отчет. Этот метод дает нам возможность проводить больше плановых, а не аварийных ремонтов. Мы заранее видим слабые участки и можем заменить их до возникновения повреждений", - прокомментировал ведущий инженер службы диагностики ЕТК Алексей Вольхин.



Отметим, что в этом году в Екатеринбурге с помощью робота обследуют порядка семи километров трубопровода.

В настоящий момент проведено обследование свыше четырех километров, в частности, была проведена проверка на улице Маяковской, Серафимы Дерябиной, Токарей. Обнаружено порядка 100 дефектов различных категорий. Большая часть из них уже устранена.