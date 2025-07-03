"Ростех": США модернизируют танки Abrams с учетом российских технологий
В США после неудачной попытки применения военной техники в зоне СВО планируют обновить танки Abrams по российскому шаблону технологий. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".
По информации портала Military Watch, поставленные ВСУ американские машины показали в бою уязвимость и ограниченную эффективность.
Согласно планам Пентагона, новая система брони этих танков должна иметь специальное покрытие, которое уменьшает тепловую видимость, а также элементы дополнительной пассивной защиты от атак с высоты, включая угрозы со стороны FPV-дронов.
"По сути, новые меры американского военно-промышленного корпуса (ВПК) повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно", — говорится в сообщении "Ростеха" в Telegram-канале.
Кроме того, в компании отметили, что ранее США позаимствовали концепцию динамической защиты, которую критиковали в 80–90-х годах, считая ее "устаревшей".
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили почти все танки Abrams, поставленные США Киеву.
В прошлом году в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams, притом не тяжелой техникой, а так называемой "морковкой" или кумулятивной гранатой для РПГ-7.