"Ростех": США модернизируют танки Abrams с учетом российских технологий

В США после неудачной попытки применения военной техники в зоне СВО планируют обновить танки Abrams по российскому шаблону технологий. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

По информации портала Military Watch, поставленные ВСУ американские машины показали в бою уязвимость и ограниченную эффективность.

Согласно планам Пентагона, новая система брони этих танков должна иметь специальное покрытие, которое уменьшает тепловую видимость, а также элементы дополнительной пассивной защиты от атак с высоты, включая угрозы со стороны FPV-дронов.

"По сути, новые меры американского военно-промышленного корпуса (ВПК) повторяют то, что российские танкостроители применяют уже давно", — говорится в сообщении "Ростеха" в Telegram-канале.

Кроме того, в компании отметили, что ранее США позаимствовали концепцию динамической защиты, которую критиковали в 80–90-х годах, считая ее "устаревшей".

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили почти все танки Abrams, поставленные США Киеву.

В прошлом году в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams, притом не тяжелой техникой, а так называемой "морковкой" или кумулятивной гранатой для РПГ-7.