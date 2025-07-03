"Урал" взял в свой штаб тренера, не пустившего команду в РПЛ

Сразу три новых специалиста пополнили тренерский штаб Мирослава Ромащенко в ФК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, это Андрей Сосницкий, Федор Щербаченко и Михаил Гончаров. Они уже присоединились к главной команде с первого дня тренировочных сборов. Первые двое будут ассистентами Ромащенко, а Гончаров станет тренером-аналитиком.

Примечательно, что Щербаченко не позволил "Уралу" вернуться в Российскую Премьер-лигу в прошлом сезоне. Во время стыковых матчей он принял "Ахмат", когда Сергей Ташуев внезапно ушел в отставку после первой игры в Екатеринбурге. В ответной встрече в Грозном Федор Щербаченко сам руководил командой. В итоге "Ахмат" победил и не пустил "Урал" в РПЛ.

Напомним, уральцы объявили о назначении нового главного тренера в июне – им стал Мирослав Ромащенко. Ранее главным числился Сергей Томаров, а его ассистентом – Олег Шатов. Оба уже покинули команду.