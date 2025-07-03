Получившего шесть ранений уральского бойца СВО оставили без страховой выплаты

Бойца из Свердловской области, получившего несколько ранений в зоне спецоперации, оставили без страховой выплаты. В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы от региона Максиму Иванову.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, военнослужащий из Талицы по имени Андрей находится на СВО с самого начала мобилизации. За это время он получил две награды и целых шесть раз был ранен.

"Проблема возникла со страховой выплатой за последнее ранение, полученное в первой половине осени прошлого года. Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок, выплату не производили. "Затык", скорее всего, был на уровне воинской части", - рассказал Иванов.

Он обратился в военную прокуратуру ЦВО, которая начала проверку. В итоге выплату бойцу произвели. Теперь депутат ждет официальный ответ надзорного ведомства чтобы понять, на каком уровне и по чьей вине возникла эта ситуация.

Ранее Максим Иванов рассказывал о другом случае, когда пропавшего уральского бойца СВО продолжали считать "активно участвующим в боевых действиях".