МИД Азербайджана ответил Захаровой по поводу консульского доступа к арестованным россиянам

Консульский доступ к арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставлен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Азербайджанская сторона заявляет, что все действия с задержанными проводятся в рамках законодательства.

"Что касается консульской поддержки, то обращения, поступившие от российской стороны в МИД 30 июня и 1 июля, были незамедлительно направлены в соответствующий государственный орган. Информация о личности задержанных и уполномоченном следственном органе была передана российской стороне в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Консульской конвенции между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В целом, российской стороне известны установленные сроки рассмотрения обращений согласно положениям Конвенции", - заявил азербайджанский коллега Захаровой Айхан Гаджизаде.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения азербайджанской стороны с целью организации консульских встреч с гражданами Азербайджана, задержанных и содержащихся в исправительных учреждениях в различных городах России, ответы российской стороны задерживались неделями. Он отметил, что "Азербайджан никогда не придавал огласке и не политизировал это".

"Учитывая изложенное, мы призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно усугубляющих ситуацию", — подчеркнул он.

Ранее в Баку были задержаны несколько россиян, в том числе сотрудники агентства "Sputnik Азербайджан".