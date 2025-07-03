03 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Уральца будут судить за убийство сына, мешавшего ему спать своими видеоиграми

53-летний житель Пышминского района предстанет перед судом за убийство своего 29-летнего сына. В пресс-службе свердловского СКР Накануне.RU рассказали, что мужчина мешал спать своему отцу, играя в онлайн-игру.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 15 мая этого года в одном из сел в Пышминском районе. Обвиняемый, будучи пьяным, не мог уснуть, так как его сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Отец попросил сына вести себя тише, однако разговор постепенно перешел в ссору, в ходе которой фигурант взял кухонный нож и нанес им потерпевшему не менее двух ударов. Один из них пришелся в область сердца, от чего парень через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Уральцу уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал. Вскоре после завершения расследования, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о трагедии правоохранителям рассказала мать обвиняемого и бабушка покойного, которая проживала вместе с ними.

"Женщина сообщила, что сын и внук дерутся, используя при этом нож. На место происшествия незамедлительно выдвинулись полицейские, однако ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону. Прибывшие вскоре медики констатировали смерть потерпевшего. На месте развернувшейся трагедии представители МВД обнаружили и изъяли окровавленный нож. Подозреваемого доставили в отдел, в дальнейшем он был передан нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Теги: Пышминский район, отец, сын, убийство, игра


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