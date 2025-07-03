03 Июля 2025
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Фото: пресс-служба компании &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

"Атом" проводит модернизацию своего цементного завода в Сысерти

"Атомстройкомплекс" модернизирует свой завод в Сысерти. Компания строит дополнительные силоса для хранения и отгрузки цемента на заводе по производству высокомарочного портландцемента "АТОМ Цемент" (входит в структуру ГК "Атомстройкомплекс").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, две емкости вместимостью 4 тысячи тонн каждая будут введены в эксплуатацию ориентировочно в 2026 году.

Завод АТОМ Цемент в Сысерти(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"В данный момент на 50% выполнены бетонные работы, завершается монтаж внутренних металлоконструкций, ожидается поставка весовых комплексов и загрузочного оборудования. Новые силоса высотой 30 м имеют наружный диаметр 12 м, в них будет установлено передовое индийское оборудование Chanderpur. После ввода их в эксплуатацию мы планируем расширить производимую номенклатуру: для поддержания тренда на снижение негативного углеродного следа рассмотрим добавочные цементы, а также производство тампонажных цементов, которые применяются для укрепления нефтяных скважин в процессе бурения", - рассказал управляющий директор "АТОМ Цемент" Денис Худорожков.

Основными потребителями добавочного цемента со специальными минеральными добавками станут производители товарного бетона и сборного железобетона. Тампонажный цемент необходим нефтесервисным компаниям и производителям тампонажных материалов.

Завод АТОМ Цемент в Сысерти(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Справка

"АТОМ Цемент" был построен в 2020 году в качестве приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, его мощность составляет 440 тысяч тонн высокомарочного цемента в год. Предприятие стало 12-м в структуре крупнейшего строительного холдинга на Урале – "Атомстройкомплекс". Оно расположено в индустриальном парке Габиевском, на одной производственной площадке с заводом по выпуску извести и строящимся заводом по выпуску газоблоков. Общая сырьевая база предприятий позволила "Атому" развивать на площадке современный кластер безотходного экологичного производства.

Теги: завод, модернизация, цемент, производство, Сысерть


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