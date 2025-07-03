Азербайджан может потерять 1,2 миллиарда долларов при уходе с рынка России

Азербайджанский бизнес при утрате российского рынка рискует потерять почти 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade.

Общая сумма азербайджанских поставок за границу в 2024 году — 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4%, пришлись на поставки в Россию. Отмечается, что РФ поставляет в Азербайджан всего 0,8% своего экспорта.

Ранее депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил о приостановлении переговоров между Москвой и Баку по ряду крупных совместных экономических проектов.

Напомним, расследование дела азербайджанской ОПГ обернулось осложнением российско-азербайджанских отношений. Ранее суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО семерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в убийствах и покушении на убийство в 2001–2011 годах. До этого в городе прошли массовые задержания азербайджанцев, при которых двое подозреваемых скончались, а других доставили в суд со следами побоев. Действия силовиков вызвали международный скандал. Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, связанные с Россией, а парламент республики отказался от визита в Москву на заседание совместной комиссии.