Дуда подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Уходящий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национальным Днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного бандеровцами ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации).

Вопрос Волынской резни является камнем преткновения между Польшей и нынешним украинским режимом. Польша требует от Киева признания преступлений бандеровцев и покаяния, Киев это не признает.

Тема бандеровщины фигурировала и во время президентской кампании в Польше. Избранный президент Кароль Навроцкий, который вступит в должность 6 августа, говорил, что Киев пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков. И пока этого не произойдет, Киеву не видать членства в ЕС и НАТО.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - подчеркнул Навроцкий.

В МИД Украины ранее заявляли, что закон, принятый Сеймом (его и подписал Дуда), идет вразрез с духом добрососедских отношений между странами, и призвали Польшу воздержаться от шагов, мешающих двусторонним отношениям. Характерно, что в Киеве сам факт зверств бандеровцев не отрицают.