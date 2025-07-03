Волонтеры Алексея Вихарева месяц помогали тушить пожары в Забайкальском крае

Активисты Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева вернулись в Екатеринбург после командировки в Забайкальский край. На протяжении всего месяца волонтеры помогали с тушением лесных пожаров и спасением людей и животных.

"Ребята помогали местным жителям бороться с последствиями пожаров, а также содействовали сотрудникам МЧС в местных лесах", - написал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Путешествовали активисты в составе команды добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Поездка для 20 человек была организована при поддержке правительства Свердловской области, Волонтерского центра Алексея Вихарева и группы компаний "Сима-ленд".

"В течение месяца ребята помогали тушить лесные пожары, помогали местным жителям. Местные жители не оставляли нас одних. Нас приютили, накормили, даже ходили в баню к местным жителям. То есть, работали в одной команде", - рассказала руководитель группы свердловских добровольцев-спасателей Анастасия Миронович.

Уже в Екатеринбурге волонтеры рассказали, как помогали эвакуировать людей и спасали животных, которые по той или иной причине оставались на пожаре.