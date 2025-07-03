В Североуральск для работы на СУБР едут мигранты из Индии

В Североуральск приедут мигранты из Индии, которые будут работать на местном предприятии. Об этом сообщила глава муниципального округа Светлана Миронова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, руководство СУБРа (входит в "Русал") приняло решение о привлечении иностранных специалистов на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек. Размещать индусов планируется в общежитии №4 на Чайковского. Миронова отметила, что в общежитии будет организован круглосуточный пост охраны СУБРа, а дополнительно безопасность жителей будут обеспечивать полицейские.

"Жители Индии очень миролюбивы и доброжелательны – у них такое воспитание, основанное на их традиционной культуре. Они едут в наш город и имеют очень большое желание работать. Думаю, с их стороны не возникнут конфликты и агрессия. Наши жители, как и сейчас, будут в полной безопасности", - заверила мэр.

По ее данным, над адаптацией жителей Индии к Североуральску работает целая команда, куда входят кадровые специалисты и управленцы СУБРа, профессиональные индологи и переводчики. Также привлечены лидеры индийской общины, уже участвовавшие в проектах привлечения индусов для крупных российских предприятий.

"В подготовку входит и учет культурных особенностей, и разъяснение – что можно, а что нельзя делать, приехав в Россию. Для этого проводятся занятия, выпущены специальные памятки и ролики. В Североуральск приедут сопровождающие со знанием хинди и русского, которые будут работать с нашими мигрантами постоянно", - добавила Светлана Миронова.

Ранее сообщалось, что российский бизнес из-за нехватки кадров уже сейчас начал прибегать к услугам рабочей силы из Африки, Латинской Америки и Южной Азии.