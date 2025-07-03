В ХМАО в августе начнётся отбор на второй этап программы "Герои Югры"

В Югре 15 августа начнётся отбор на второй этап региональной программы "Герои Югры". Решение приняли на заседании оргкомитета, которое провел губернатор округа Руслан Кухарук.

Также на встрече обсудили промежуточные итоги реализации программы. Обучающиеся первого потока уже прошли два модуля в Ханты-Мансийске и Нягани. Такой подход позволяет познакомиться с работой окружных органов власти и детально изучить особенности структуры управления разных территорий.

"В межмодульный период слушатели программы проходят стажировку под руководством наставников, в процессе которой выстраивается индивидуальная траектория профессионального и личностного роста. Эта работа охватывает широкий спектр сфер – от управления в органах власти и учреждениях до корпоративного сектора. Участники решают поставленные кураторами задачи, включаются в управленческие процессы региона", — сказал Кухарук.

Уже семь ветеранов СВО получили предложения о трудоустройстве после прохождения первой стажировки. Особое внимание – зарегистрированным защитникам Родины, которые находятся на передовой: сформирована группа из 27 человек, которые после возвращения домой получат возможность приступить к обучению, сообщает администрация Югры.