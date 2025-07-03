В Иркутске пациент напал с ножом на медработников и ранил двух людей

Утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медработников. Заместитель главного врача и секретарь госпитализированы в тяжёлом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни. О ситуации высказался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Нападавший задержан сотрудниками полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Что послужило причиной, ещё предстоит выяснить. Власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте трагедии работают министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, правоохранительные и следственные органы.

"К сожалению, такая ситуация не первая. Все мы помним трагедию в Казачинско-Ленском районе, где при исполнении служебных обязанностей погиб фельдшер "скорой помощи" Александр Печелатов. Уверен, что виновник будет наказан по всей строгости закона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил родственникам. Спасибо врачам за их опасную и сложную работу", - написал губернатор в своём telegram-канале.