Безработица в России снизилась до исторического минимума

Безработица в России по итогам мая текущего года снизилась до 2,2% по методологии Международной организации труда.

Как следует из доклада Росстата, это новый исторический минимум. В мае численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше составила 76,2 млн человек, из них 74,5 млн граждан были заняты экономической деятельностью. При этом 1,7 млн человек были безработными. Среди занятых 48,9% — женщины.

В марте — апреле безработица в России составляла 2,3%, в январе — феврале — 2,4%. Уровень безработицы в 2024 году в среднем составил 2,5%, что стало минимальным показателем с 1992 года.

Ранее стало известно, что на фоне общего роста безработицы, который наблюдается в 2025 году, в отдельных регионах — в Приволжье и на Дальнем Востоке — она продолжила падать. Таковы данные Банка России.