Греф раскритиковал отмену комиссий для застройщиков

Президент "Сбербанка" Герман Греф раскритиковал отмену комиссий для застройщиков за доступ к льготной ипотеке.

"Ожидалось, что это может привести к тому, что застройщики могут снизить цены на рынке. Но практика показала, что это не так: цены, наоборот, выросли. Поэтому с точки зрения влияния на рынок это оказало очень маленькое воздействие. А заявки и выдачи упали примерно на 10–12%. В принципе я оцениваю эту меру как негативную, она негативно сказалась на заемщиках, на застройщиках и на банках тоже", — сообщил он, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков.