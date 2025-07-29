Поддержка костромских властей позволила ягодной плантации «Кремь» увеличить посевные площади и нарастить производство

Сергей Ситников побывал на полях аграрного предприятия в Костромской области. Ягодную плантацию «Кремь» заложили в 2004 году в поселке Мисково. А сейчас это крупнейшая в России и одна из крупнейших в Европе клюквенных плантаций, общей площадью посадок более 300 гектаров.

Выращивают крупноплодную и болотную клюкву, голубику. Проводят селекционную работу - на опытных площадках клюквы около 20 сортов. В 2014 году «Кремь» первой в России применила передовые методы сбора ягод - заливая часть полей водой. Данный метод позволяет собирать ягоду, не повреждая ее целостность.

Исполнительный директор предприятия Анатолий Лобач в ходе визита губернатора поблагодарил Сергея Ситникова за поддержку аграриев региона.

Как известно, глава Костромской области инициировал стимулирующие меры поддержки для производителей плодово-ягодных культур. Так, «Кремь» уже неоднократно получала субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями. Из федерального и областного бюджетов за последние 5 лет в виде поддержки предприятию было предоставлено более 4 млн рублей.

Благодаря господдержке имеется возможность расширять плантации, увеличивать посадочные площади. Так, в 2023 году на плантации заложено 1,5 га насаждений, в 2024 - еще 2,2 га. За два года собранный урожай составил свыше 120 тонн клюквы и около 9 тонн голубики. Свежую ягоду поставляют на перерабатывающие предприятия по всей России.

«Спасибо, Сергей Константинович, за внимательное отношение к нашей отрасли. Меры поддержки дают нам возможность и обновлять технику, и вовремя начинать весенние полевые работы. У сотрудников зарплата выросла почти на 20%. Благодаря непосредственному участию губернатора, с привлечением областных средств, на плантации построена железобетонная дорога, линии электропередачи, что дает возможность стабильно работать противозаморозковой системе. И, конечно, экономика. Удается выдерживать рыночную стоимость ягод, благодаря чему мы конкурентны на рынке», - рассказал Анатолий Лобач.

Сейчас время сбора голубики. Прогнозы на урожай хорошие, отметила главный агроном Любовь Бачерова. Ожидается более 5 тонн ягод. На плантациях работает 41 человек. Причем рядом со взрослыми сотрудниками трудятся подростки из Мисково.

«Работать нравится. Полтора-два ведра в день собираем. Каждое - по 10 литров. Платят хорошо. Зарплата каждый день у нас», - рассказали ребята губернатору.

Сергей Ситников в ходе рабочего визита поставил задачу рассмотреть возможность привлечения к работе организованные группы школьников, в том числе, из областного центра, что даст возможность городским жителям приобщиться к труду и получить первую зарплату.

На предприятии напомнили губернатору, что 6 лет назад Сергей Ситников посадил первые кусты голубики, но тогда ягода не принесла хорошего урожая.

«Надо вам, Сергей Константинович, наших ягод посадить. Костромская лесная опытная станция выводит специальные сорта. Есть свои костромские - Лакомка, Нея, Нерль. Все адаптированы, к заморозкам устойчивы, в наших условиях растут хорошо. Урожайность с каждого куста - 5-7 килограмм», - поделилась главный агроном Людмила Бачерова.

Также на предприятии развивают агротуризм. Благодаря идущим активным ремонтам дорожной сети региона повышена транспортная доступность туристического объекта. Ежегодно на плантации проходит гастрономический фестиваль «Клюквенный сок», на который собираются более 2 тысяч туристов из Костромы, Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, Вологды, Кирова и др.В данный момент решается вопрос о возобновлении экскурсий на плантации для взрослых и детей.

Сергей Ситников подчеркнул, что необходимо обязательно предусмотреть для гостей возможность самостоятельно собирать ягоду с куста.

«Это принципиально важный вопрос. У нас в условиях развития городских агломераций все больше детей, семей не знают, как растет ягода. Натуральную продукцию с куста никогда не снимали. Поэтому есть стремление и тяга у горожан попасть в такие места, где можно посмотреть, как растет, самому собрать, попробовать, в том числе изделия переработки. Поэтому надо делать. Вижу сегодня, что есть ряд предпринимателей, кто делают ставку на развитие агротуризма, где доходы от туристов начинают приближаться к доходу от основного производства. Это здорово», - отметил губернатор.

Сергей Ситников отметил, что в последнее время у костромичей значительно вырос интерес к выращиванию ягодных культур.

«Для нашего края традиционно было выращивание овощей, в меньшей степени зерновых культур. Ягода у нас всегда выращивалась на участке, в саду. За последние годы предпочтения у людей очень сильно поменялись. Стремление идет к натуральным продуктам. Вслед за рынком мы видим, как сегодня сельские предприниматели строят бизнес уже на окультуренных растениях. Сегодня голубикой занимается несколько хозяйств, и интерес все больше и больше растет. Уже неоднократно говорил, что у нас работают социальные программы для семей с невысоким заработком. Одним из направлений соцконтрактов должна быть как раз возможность выращивания ягод», - подчеркнул глава региона.