В Екатеринбурге обрушилось трехэтажное офисное здание

В Екатеринбурге обрушилось здание. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня произошло обрушение трехэтажного офисного здания по улице Мартовская в уральской столице. Из него был эвакуирован 21 сотрудник. Причины случившегося сейчас устанавливаются, проводятся работы по разбору завалов.

На место выехал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Корелов. В ведомстве обещают установить, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию данного здания.

Как сообщили в МЧС России, спасатели разбирают рухнувшую секцию административного здания. Информации о пострадавших не поступало.