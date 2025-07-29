Ми-8 привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Геленджике (Краснодарский край).
По информации министерства, в Кабардинском участковом лесничестве горят порядка 9 гектаров.
С огнем борются 46 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС. Отмечается, что тушение осложняют труднодоступная гористая местность и жара.
Ранее в Республике Тыва был введен режим ЧС регионального характера из-за масштабных лесных пожаров. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества.