На Урале задержан москвич, организовавший подпольную нарколабораторию

На Среднем Урале ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, организатор подпольной нарколаборатории был задержан сотрудниками ведомства при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Им оказался 36-летний уроженец Москвы, подозреваемый в организации производства наркотического средства "альфа-ПВП".

Установлено, что москвич арендовал частный дом в Горном Щите, где и организовал незаконное производство наркотиков. Изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Задержанный помещен под стражу.