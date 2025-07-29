СВР: Залужного выдвинули в преемники Зеленского

Две западные державы, США и Англия, якобы "выдвинули" посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.

Это стало темой встречи представителей указанных стран, прошедшей в Альпах. В тайном собрании поучаствовали главы офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов* и бывший главком ВСУ Залужный.

Американцы и британцы якобы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырёк", приводит РИА Новости данные Службы внешней разведки России.

* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга