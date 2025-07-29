Очередной груз для бойцов СВО подготовила Вологодчина - 97 единиц техники отправят на передовую

Гуманитарный груз для бойцов СВО сформирован Правительством Вологодской области совместно с Противопожарной службой региона.

«Готовим к отправке на передовую новую партию гуманитарной помощи на сумму более 4,2 миллиона рублей. Передадим нашим воинам транспортное средство, средства связи, беспилотные летательные аппараты и прочее вспомогательное оборудование. Всего – 97 единиц техники. Гуманитарную помощь направляем системно и с учетом запросов от бойцов. Фронт и тыл едины. Вместе идем к долгожданной Победе», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вологодская область помогает участникам Специальной военной операции на передовой и их родным в тылу с самого начала боевых действий. В регионе реализуют свыше 40 мер государственной поддержки, а помощь оказывается всем категориям военнослужащих без исключения: контрактникам, мобилизованным, добровольцам, сотрудникам ЧВК.

Ранее Губернатор Георгий Филимонов сообщил о новой мере поддержке для тех, кто потерял самого близкого человека – кормильца семьи. Теперь после получения водительского удостоверения категории «В» вдовы участников Специальной военной операции могут получить компенсацию за обучение в автошколе в размере фактической стоимости обучения, но не более 45 тысяч рублей.

Подробности предоставления компенсации указаны на сайте Правительства Вологодской области. Также в едином буклете также можно узнать о других доступных льготах и выплатах, перечень которых регулярно расширяется.