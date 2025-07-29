Количество задержанных поездов после атаки БПЛА в Ростовской области увеличилось до 18

Из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области количество задержанных поездов увеличилось до 18. Об этом сообщили в РЖД.

По данным пресс-службы компании, максимальное время задержки составляет до 7 часов.

Отмечается, что железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов без ограничений в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА движение поездов через Сальск приостановлено, задерживаются девять поездов. В пассажирском поезде №59 Новокузнецк - Кисловодск было повреждено остекление двух вагонов. Пассажиров эвакуировали. Также загорелся стоящий грузовой поезд, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.