29 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Ипотека стала для банков бездоходной или убыточной - Греф

Выдача ипотечных кредитов в сегодняшних условиях является для банков сегодня или бездоходной, или приносит убытки, даже если речь идет о льготной ипотеке, заявил глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава банка осторожно назвал убыточность "отрицательной доходностью".

Президент спросил, происходит ли это из-за "регулирования".

"Да, у нас очень жесткое регулирование. Конечно, ипотека – это то, что нас волнует. Потому что банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья, потому что у нас огромный портфель в строительных проектах", - сказал Греф.

Вероятно, под "регулированием" в данной ситуации подразумеваются макропруденциальные лимиты (МПЛ), введенные в июле Центральным банком. С их помощью регулятор пытается сделать дорогим для банков кредитование с экстремально низкими ставками и другими рискованными элементами.

"Поэтому мы сейчас стараемся, мы уже снизили ипотеку. В этом году мы видим все-таки, что, скорее всего, инфляция будет падать, ставка должна снижаться. Поэтому мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки. Но у нас доля в ипотеке (имеется в виду доля Сбера в выдаче ипотеки в целом по стране – прим. ред.) – 55 процентов, доля наша в строительных проектах – около 60 процентов. Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль", - заявил Греф.

Путин это никак не прокомментировал, а только предостерег: "Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами".

Теги: ипотека, сбер, герман греф


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