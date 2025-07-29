В Александровске на стройке гостиницы обрушились перекрытия

На строительной площадке гостиницы в Александровске произошло обрушение забетонированных перекрытий. О происшествии сообщает "Ъ-Прикамье". На месте работают сотрудники "скорой помощи", полиции и газовой службы.

Ранее издание сообщало, что проект строительства современной комфортабельной гостиницы в Александровске получил статус приоритетного инвестиционного. Согласно плану, на участке площадью 0,3 га должен быть построен двухэтажный отель на 88 мест. На первом этаже планировалось разместить столовую и кухонную зону, на втором — десять комнат формата "хостел", а на мансардном этаже — восемь номеров первой категории и две студии. Общая площадь здания составит 1,58 тыс. кв. м. Рядом с гостиницей предполагается обустроить парковку как минимум на десять машиномест. Завершение строительства намечено на 2027 год.

Объем инвестиций в проект оценивается в 215 млн рублей. Инвестором выступает добрянское "Омега". Эта же компания реализует еще один приоритетный инвестиционный проект — строительство загородного клуба "Озеро Jarvi" в Александровском округе.