Упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом - СК
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после падения беспилотника в Минске на улице Матусевича.
Падение произошло в ночь на 29 июля после того, как БПЛА обнаружили и подавили средствами РЭБ сотрудники Минобороны республики.
Беспилотник упал во дворе одного из домов по улице Матусевича. Обломки дрона повредили несколько припаркованных во дворе автомобилей, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщили в СК.
"Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - сообщили в Следственном комитете.