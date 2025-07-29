Упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом - СК

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после падения беспилотника в Минске на улице Матусевича.

Падение произошло в ночь на 29 июля после того, как БПЛА обнаружили и подавили средствами РЭБ сотрудники Минобороны республики.

Беспилотник упал во дворе одного из домов по улице Матусевича. Обломки дрона повредили несколько припаркованных во дворе автомобилей, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщили в СК.

"Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - сообщили в Следственном комитете.