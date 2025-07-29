ЕС пригрозил Киеву приостановить всю экономическую помощь из-за ситуации с НАБУ и САП

Евросоюз попытается заставить Киев изменить решение по антикоррупционным органам – НАБУ и САП. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильно ограничит полномочия этих структур. В ответ ЕС пригрозил приостановить всю финансовую помощь Украине, если Верховная Рада не примет соответствующий закон о НАБУ и САП, восстанавливающий их в правах. Ожидается, что украинский парламент рассмотрит законопроект 31 июля.

"24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине", - пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник.

Если закон не будет принят, ЕС может остановить кредитование за счет доходов от российских активов по программе ERA, а также финансирование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Также возможно сокращение траншей макрофинансовой помощи по программе Ukraine Facility, передает РБК.

Украинские СМИ отмечают, что законопроект с большой вероятностью не будет принят.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы по настоянию Запада около десяти лет назад.