В Екатеринбурге осужден "курьер", похитивший у пенсионеров более 20,5 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор за мошенничество в отношении пенсионеров. Так называемый "курьер", похитивший у них десятки миллионов рублей, отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2024 году участники преступной группы передавали по телефону пожилым уральцам ложные сведения о попытках хищения с их банковских счетов. Аферисты убеждали пенсионеров передать деньги их сотруднику для размещения на "безопасном счете".

"Курьер" забирал приготовленные жертвами средства. Часть денег он оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму перечислял соучастникам. В результате семь пенсионеров лишились более 20,5 млн рублей.

Похитителя денег удалось задержать. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Напомним, в начале лета в Екатеринбурге полиция задержала двух "курьеров", подозреваемых в хищении более 2 млн рублей у пенсионера. Они прибыли из других городов России.