Дети из Белгородской области отдыхают на Вологодчине

Юные белгородцы стали участниками профильной смены «Импульс.ПРО», организованной по отдельному поручению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в образовательном центре «Импульс».

«На Вологодчину впервые приехали 99 детей из Шебекинского округа Белгородской области. Наша задача – сделать отдых юных гостей максимально насыщенным, интересным и полезным. Двухнедельная профильная смена станет для ребят временем открытий, новых знаний, интересных знакомств. Она пройдет под руководством опытных педагогов, психологов, вожатых. Продолжим укреплять дружбу между регионами, при этом уделять особое внимание работе с детьми – будущему нашей великой страны», – сказал Георгий Филимонов.

Образовательная программа профильной смены включает в себя 5 тематических модулей: дети разовьют лидерские качества в медиаиндустрии, театральном, музыкальном и хореографическом искусстве, а также погрузятся в мир искусственного интеллекта.Отдельный модуль посвящен знакомству с историей, культурой и традициями Вологодской области. В рамках экскурсионной программы ребята отправятся в увлекательные путешествия по областной столице, селу Горицы Кирилловского муниципального округа и архитектурно-этнографическому музею «Семенково».

Помимо прочего, для детей запланированы встречи с успешными предпринимателями, общественными деятелями и мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вологодчина также продолжает оказывать помощь и своему подшефному городу Алчевску Луганской Народной Республики. Этим летом регион планирует принять на отдых порядка 750 юных алчевцев. Из них на летних каникулах в Вологодской области побывали уже 430 школьников, еще 100 – прямо сейчас находятся на профильной смене в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард».