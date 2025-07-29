29 Июля 2025
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

По просьбе бойцов СВО Сергей Ситников рассказал подробности встречи с Президентом

В феврале этого года Сергей Ситников поддержал организацию выезда группы художников в зону проведения СВО, подчеркнув важность обращения творцов к теме специальной военной операции. И вот члены Костромского отделения Союза художников России Олег Поляков, Константин Горбунов и Александр Королев две недели провели вместе с военнослужащими 1065 гвардейского артиллерийского полка. Итогом творческой поездки стала выставка портретов, в каждом из которых история бойца, его подвигов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сейчас художники вновь создают полотна в расположении 1065 артполка. С ними пообщался Сергей Ситников во время посещения ремонтного подразделения в зоне СВО. Глава региона поблагодарил воинов-артиллеристов за службу Родине, передал привет от земляков и поздравления с предстоящим Днём ВДВ. Также состоялось вручение почетных грамот и благодарностей администрации Костромской области.

(2025)|Фото: adm44.ru

Отметим, что в ходе выездов в зону проведения СВО Сергей Ситников всегда уделяет внимание проверке бытовых условия военнослужащих. В эту поездку губернатор посетил базу одного из батальонов 331 полка, где созданы необходимые условия для отдыха, питания, занятий спортом. Бойцы сумели даже запустить цех сублимирования продуктов: сушат и упаковывают с помощью вакуума мясо, овощи и фрукты. Таким образом, продляется срок годности, уменьшается вес необходимых для ратной работы продуктов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Также Сергей Ситников познакомился с техническими новинками, которые специалисты-десантники делают сами. Это средства разведки и боя, которые превосходят по характеристикам иностранные аналоги.

«Мы сегодня видим, как костромичи сами создают отдельные средства поражения, разведки, радиоэлектронной борьбы. Развернули, по сути дела, серьезное производство и лаборатории. Что уже стало абсолютной нормой. Это, конечно, радует», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

В ходе общения глава Костромской области подчеркнул, что сейчас формируется целая плеяда молодых командиров-руководителей, чей опыт будет востребован и в мирной жизни. Костромская область уже начала реализацию управленческой программы «Герои44».

«У этих людей в крови – воля, умение руководить. При демобилизации нам очень важно этих ребят не отпустить, а максимально использовать для того, чтобы они занимались вопросами управления. Это те люди, кто научился управлять в реальных условиях боевой практики. Мы их уже заводим на обучение. Очень рассчитываю, что руководители увидят во многих ребятах, которые будут возвращаться, не просто воинов, не просто патриотов, а еще и людей, которые могут в значительной степени улучшить жизнь своих земляков», - прокомментировал глава региона.

Бойцов интересует все, что касается жизни в родном регионе - они следят за информационной повесткой мирной жизни, изменениями на их малой родине.

Так, десантники просили губернатора Сергея Ситникова рассказать подробности его мартовской встречи с Президентом России Владимиром Путиным. 

«Я рассказал о том, как воюет 331-й полк. Отдельно доложил о том, что мы видим особую заботу о личном составе со стороны командования полка, руководства всего. Стали обсуждать социальные темы и Президент поддержал строительство обхода Костромы и нового роддома», - рассказал десантникам Сергей Ситников.

Напомним, на встрече Сергей Ситников передал Владимиру Путину сборник стихов бойцов 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Позже федеральные СМИ написали, сборник стал настольной книгой главы государства.

И буквально перед поездкой главы региона в зону СВО фонд «Гордимся тобой» отпечатал тираж второго сборника стихов, первые 200 экземпляров из которого Сергей Ситников привез авторам — военнослужащим 331 полка.

Теги: сергей ситников, сво, десантники, спецоперация, военнослужащие


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