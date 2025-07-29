В Красноярском крае чиновница предложила пострадавшим от отключения интернета удалёнщикам отправиться на СВО

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) в Красноярском крае Екатерина Кузьминых дала оригинальный совет удалёнщикам, которые пожаловались на отсутствие мобильного интернета в регионе. Она предложила им отправиться на СВО.

В комментариях к посту губернатора Красноярского края о причинах ограничения интернета ("по соображениям безопасности", разумеется) пользователь спросил: как зарабатывать тем, чья занятость завязана на бесперебойной работе мобильного интернета.

К комментариям подключилась Кузьминых.

"На СВО всем работы хватит", - цитирует Кузьминых Telegram-канал "Борус". Канал отмечает, что до этого чиновница опубликовала сторис, в которой призвала обеспокоенных отсутствием мобильного интернета граждан "не жужжать".

ЦУРы – финансируемые за счет бюджетных средств госструктуры, созданные для "оперативного реагирования на обращения и жалобы граждан, а также для мониторинга и анализа ситуации в регионе". ЦУРы отслеживают информацию в социальных сетях, средствах массовой информации и на других открытых ресурсах, выявляя проблемы и передавая их в соответствующие органы власти для решения. Они также обеспечивают обратную связь с гражданами, информируя их о статусе решения их вопросов.