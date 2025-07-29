Георгий Филимонов сообщил о завершении разработки проекта нового терминала аэропорта Вологды

Реконструкция аэропортовой инфраструктуры города Вологды ведется в рамках исполнения поручений Президента и приурочена к подготовке к 880-летию областной столицы.

«Проект нового терминала направлен на проверку и заключение государственной экспертизы. Разработка проекта взлетно-посадочной полосы в заключительной стадии. Взаимодействуем с федеральными авиаперевозчиками, заинтересованными в совместной работе после реконструкции. При участии потенциального концессионера уже составлена маршрутная сеть, которая направлена в авиакомпании», — рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Предполагается, что новое здание терминала вологодского аэропорта будет выполнено в стилистике Софийского собора. Его построят за счет средств областного бюджета с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Кроме того, запланировано удлинить взлетно-посадочную полосу до 2,5 километра, обновить инфраструктуру и оборудование для управления полетами. В результате у Вологды появится возможность принимать более крупные воздушные суда – Сухой Суперджет 100, МС 21-300 и иные.

«Работаем в тесном взаимодействии с Минтрансом России, Росавиацией и Госкорпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации. Накануне заручились поддержкой заместителя Председателя Правительства России Виталия Геннадьевича Савельева и Министра транспорта России Андрея Сергеевича Никитина», — добавил Георгий Филимонов.

Реализовать проект по реконструкции аэропорта города Вологды запланировано до 2028 года. Речь идет о создании полноценного транспортного, логистического, туристического хаба федерального значения: областная столица будет обеспечена транспортными воротами и ежедневным авиасообщением, а Вологодчина откроется для новых туристических и деловых потоков.